29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
استثمارات أمريكية جديدة في مصر
Lebanon 24
08-08-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن شركة "أباتشي" الأمريكية تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية بمصر، لتحسين إنتاجية آبار النفط المتقادمة.
بالإضافة لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة في ضوء النتائج المتميزة لعمليات الكشف السيزمي، والتي أظهرت إمكانات ومكامن بترولية واعدة.
Advertisement
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الاثنين، خلال لقائه مع جون كريستمان، رئيس شركة "أباتشي"، إن التكنولوجيات المتطورة التي ستوفرها الشركة ستفتح آفاقا أوسع للبحث والاستكشاف في طبقات عميقة لم تكن ممكنة من قبل.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مناطق تحظى بـ20 ساعة كهرباء حالياً.. أين هي؟
Lebanon 24
مناطق تحظى بـ20 ساعة كهرباء حالياً.. أين هي؟
14:21 | 2022-08-07
07/08/2022 02:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"لغز" إسرائيلي سيُورّط لبنان بحرب.. تقارير تفضحه والحذر كبير!
Lebanon 24
"لغز" إسرائيلي سيُورّط لبنان بحرب.. تقارير تفضحه والحذر كبير!
04:30 | 2022-08-08
08/08/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً موجة الحر ستنحسر ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة أخرى في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً موجة الحر ستنحسر ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة أخرى في هذا الموعد
00:14 | 2022-08-08
08/08/2022 12:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يتحرّك شخصياً.. ما الذي فعله؟
Lebanon 24
نصرالله يتحرّك شخصياً.. ما الذي فعله؟
05:15 | 2022-08-08
08/08/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جبران باسيل يتعرّض للتوقيف.. ما قاله أمام المُحقق "مفاجأة"
Lebanon 24
جبران باسيل يتعرّض للتوقيف.. ما قاله أمام المُحقق "مفاجأة"
02:11 | 2022-08-08
08/08/2022 02:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2022-08-08
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
10:55 | 2022-08-08
هذا ما سجله دولار "صيرفة" اليوم
09:45 | 2022-08-08
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:43 | 2022-08-08
عن رواتب المتقاعدين وموظفي القطاع العام... ماذا أعلن وزير الماليّة؟
09:35 | 2022-08-08
حصيلة قياسية جديدة لبيع الارقام المميزة من المليارات الى خزينة الدولة
08:15 | 2022-08-08
لهذه الاسباب انخفضت اسعار المحروقات اليوم.. هل يستمر الوضع هكذا؟
فيديو
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
05:00 | 2022-08-07
08/08/2022 21:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
08:00 | 2022-08-06
08/08/2022 21:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
05:00 | 2022-08-06
08/08/2022 21:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact