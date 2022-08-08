استثمارات أمريكية جديدة في مصر

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ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن شركة "أباتشي" الأمريكية تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية بمصر، لتحسين إنتاجية آبار النفط المتقادمة.بالإضافة لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة في ضوء النتائج المتميزة لعمليات الكشف السيزمي، والتي أظهرت إمكانات ومكامن بترولية واعدة.وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الاثنين، خلال لقائه مع جون كريستمان، رئيس شركة "أباتشي"، إن التكنولوجيات المتطورة التي ستوفرها الشركة ستفتح آفاقا أوسع للبحث والاستكشاف في طبقات عميقة لم تكن ممكنة من قبل.