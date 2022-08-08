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إقتصاد

الدولار يصعد أمام الين الياباني ويتراجع مقابل الروبل الروسي

Lebanon 24
08-08-2022 | 15:00
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ارتفع الدولار مقابل الين الياباني، مواصلا مكاسبه التي بدأت على خلفية بيانات التوظيف الأمريكية القوية، الأمر الذي عزز التوقعات بتشديد ملحوظ في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.05% إلى 135.08 ين ياباني، وقبل ذلك صعد الدولار إلى 135.155 ين ياباني، وسجل أعلى مستوى منذ 28 تموز 2022.
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أما مقابل العملة الأوروبية فقد تراجع سعر صرف الدولار، وأظهرت بيانات موقع "بلومبرغ" أن اليورو صعد بنحو طفيف بنسبة 0.02% إلى 1.0185 دولار.

وفي سوق العملات بروسيا، صعد سعر صرف العملة الروسية (الروبل) أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، ووفقا لبيانات بورصة موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 29 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 60.28 روبل، في حين تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو بواقع 38 كوبيكا إلى 61.16 روبل.
المصدر: روسيا اليوم
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