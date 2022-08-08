دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 31000 - 31050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 30950 - 31000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.