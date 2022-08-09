وسط تشديد روسيا قبضتها على إمدادات الغاز.. أوروبا تستعد لإطلاق الخطة الطارئة

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تدخل الخطة الأوروبية الطارئة للحفاظ على الغاز حيز التنفيذ الأسبوع الجاري، وسط تشديد روسيا قبضتها على إمدادات الغاز، مع توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار وتقلبها.وتأتي هذه الخطة، التي وافقت عليها الدول الأعضاء بالاتحاد يوليو المنصرم، بدافع المخاوف من قطع إمدادات الغاز الروسية التي انخفضت إلى 20 في المئة من واردات الغاز الأوروبية مقارنة بنحو 40 في المئة العام الماضي.ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الدول الأعضاء إلى "الاستعداد للسيناريو الأسوأ" في حال قطعت روسيا تماما إمدادات الغاز.وفي رد فعل متوقع، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا للأسبوع الثالث على التوالي، بنسبة 5.9 في المئة، بختام الأسبوع الماضي، مما زاد من حدة الأسعار التي تحوم حول 197 يورو لكل ميغاواط/ساعة.ويعلق المهندس أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأسعار سجلت ارتفاعا يتجاوز بدرجة كبيرة 10 أضعاف المتوسط خلال الفترة بين عامي 2010 و2020، فوصلت أسعار الغاز الأوروبية إلى 215 يورو لكل ميغاواط/ ساعة في الأيام الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا (شباط الماضي)، ثم استقرت إلى حد ما في الأسابيع التي تلت ذلك، لكنها انتعشت منذ يونيو حيث أظهر الكرملين رغبته في ترك أوروبا تعاني نقص الغاز.وتسابق دول الاتحاد الوقت للسيطرة على الأسعار قرب مستوياتها الحالية، بتخزين الغاز استعدادا لفصل الشتاء، وعبر تقليل استهلاك الوقود وتعزيز واردات الغاز الطبيعي المسال في إطار الخطة الطارئة التي تبدأ الأسبوع الجاري، بحسب كمال.تفاصيل الخطةويتابع وزير البترول المصري الأسبق أن الخطة الأوروبية الطارئة تنص على خفض طوعي بنسبة 15% لاستهلاك الغاز في الدول الأعضاء بالاتحاد بين الأول من آب و31 آذار، هو أقصى ما يمكن خفضه، مؤكدا أنها تمثل ورقة ضغط سياسية ولن يمكن تحقيقها لفترة طويلة خاصة مع دخول الشتاء.كما تضم، يواصل خبير الطاقة، الخطة آلية طارئة لتفعيل إنذار على مستوى التكتل في حالة حدوث نقص واسع النطاق في الغاز، لجعل أهداف توفير الغاز إلزامية.