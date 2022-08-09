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إقتصاد

بعد طول انتظار.. أوكرانيا تعلن وصول أول سفينة محمّلة بالحبوب إلى وجهتها

Lebanon 24
09-08-2022 | 08:00
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وصلت أول سفينة تحمل حبوباً مصدّرة من أوكرانيا إلى وجهتها النهائية في تركيا الاثنين، حسبما أعلنت كييف، فيما تأخّر وصول سفينة أخرى كان من المقرّر أن ترسو على الشواطئ اللبنانية الأحد.


وكانت سفينة الشحن التركية "بولارنيت" قد غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني الجمعة محمّلة بـ 12 ألف طن من الذرة، ووصلت إلى وجهتها بعد تفتيشها من قبل مركز التنسيق المشترك في اسطنبول وفقاً لشروط الاتفاق الدولي الموقع في تموز/يوليو، حسبما أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان.
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ونقل البيان عن الوزير أولكسندر كوبراكوف قوله "تتيح لنا هذه التجربة الأولى الناجحة ... أن نكون متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية"، شاكراً طاقم "بولارنيت" لكونه أول من اختبر هذه الآلية.
 
وقّعت روسيا وأوكرانيا على اتفاقيَتين منفصلتَين، برعاية تركيا والأمم المتحدة، تسمحان بتصدير الحبوب الأوكرانية رغم الحرب، والمنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية.

من جهة أخرى، لم تصل سفينة الشحن رازوني إلى وجهتها على شواطئ طرابلس (لبنان) الأحد، كما كان مرتقباً.

وتحمل رازوني، التي ترفع علم سيراليون والتي غادرت الاثنين الأول من آب/أغسطس ميناء أوديسا، 26 ألف طن من الذرة.

وقالت السفارة الأوكرانية في لبنان إنّ "المشتري النهائي في لبنان رفض قبول الشحنة بسبب التأخير في شروط التسليم (خمسة أشهر)".

وأضافت السفارة في تغريدة على موقع "تويتر"، أنّ "المرسل يبحث بالتالي عن مستلم آخر. قد يكون في لبنان أو في بلد آخر".

غادرت ثماني سفن الموانئ الأوكرانية منذ توقيع الاتفاق، حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية، التي أشارت إلى أنه من المتوقع الوصول إلى معدّل ثلاث إلى خمس سفن يومياً في الأسبوعين المقبلين.
(سكاي نيوز)
 
المصدر: سكاي نيوز
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