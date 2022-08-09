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إقتصاد

سفن نقل الحبوب الأوكرانية تغادر بسلاسة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-08-2022 | 16:00
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صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن السفن التي تنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية تبحر بسلاسة، ويأتي ذلك في إطار صفقة الحبوب التي أبرمت في اسطنبول الشهر الماضي.

وقال أردوغان في لقاء مع السفراء الأتراك في الخارج الذي عقد في أنقرة، اليوم الاثنين: "لم تؤد المفاوضات في أنطاليا واسطنبول (بشأن أوكرانيا) للأسف إلى وقف إطلاق النار واستقرار الوضع. لكننا لم نوقف جهودنا. حرصنا على تنفيذ اتفاق ممر الحبوب. وهكذا ساهمنا في في تأمين الإمدادات العالمية خلال أزمة الغذاء.. السفن تمر". 
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وأضاف الرئيس التركي: "حتى الآن كل شيء يمضي قدما في موضوع اتفاق "ممر الحبوب" دون أي مشاكل جدية".

وفي 22 يوليو الماضي، وقعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية عن طريق البحر الأسود إلى العالم، من خلال ممر آمن."نوفوستي"


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