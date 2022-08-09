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إقتصاد

العملات الوطنية تحكم العمليات التجارية بين أوكرانيا وتركيا

Lebanon 24
09-08-2022 | 12:00
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تحدثت صحيفة "ملليت" عن اتجاه روسيا وتركيا للانتقال إلى العملات الوطنية في التعاملات التجارية بينهما، موضحة مراحل الانتقال وخاصة بعد اجتماع الرئيسين الروسي والتركي الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "ملليت" (Milliyet) التركية، أن العملة الروسية ستستخدم بشكل أساسي في مدفوعات الغاز الطبيعي بين روسيا وتركيا،  ومن المتوقع بعد ذلك الاستخدام الكامل للعملات الوطنية في التجارة بينهما.
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وجاء في تقرير للصحيفة: "بعد الاجتماع بين الرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان (الأسبوع الماضي في سوتشي)، من المقرر أن يجري استخدام الروبل الروسي بشكل أساسي في المدفوعات عن الغاز الطبيعي الروسي لتركيا، يلي ذلك إدخال الليرة التركية والروبل في التعاملات التجارية بين البلدين بدلا من والدولار واليورو".

وأضافت الصحيفة التركية قائلة إن "الانتقال إلى العملات الوطنية في التعاملات التجارية بين روسيا وتركيا سيحمي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية".

ونهاية الأسبوع الماضي، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بعد اجتماع الرئيسيين، عن أن بوتين وأردوغان اتفقا على بيع جزء من الغاز الروسي لتركيا بالروبل.

وقال: "تم بحث إمدادات الغاز إلى تركيا، والتي يتم توريدها بكميات كبيرة إلى حد ما: 26 مليار متر مكعب سنويا. وأثناء المفاوضات اتفق الرئيسان على أن يتم دفع ثمن جزء من إمدادات الغاز بالروبل".

وأضاف " إننا نتحدث حول التحول إلى العملات الوطنية بشكل تدريجي، وفي المرحلة الأولى سيتم دفع جزء من التوريدات بالروبل الروسي"." نوفوستي"


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