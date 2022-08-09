دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 31050 - 31100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 31000 - 31100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.