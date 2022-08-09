خط "دروجبا" يرفع أسعار النفط.. ما السبب؟

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد، اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت روسيا إن صادرات النفط إلى أوروبا عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا" قد توقفت منذ أوائل آب، مما أحيا المخاوف بشأن نقص المعروض.وقالت شركة "ترانسنفت" الروسية، التي تحتكر خط الأنابيب، إن أوكرانيا علقت تدفق النفط عبر الخط، لأن العقوبات الغربية حالت دون تسديد موسكو مقابل رسوم العبور.وارتفع خام برنت 1.42 دولار أو بنسبة 1.5 بالمئة إلى 98.07 دولارا للبرميل في الساعة 11:13 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 94.90 دولار.