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إقتصاد
خط "دروجبا" يرفع أسعار النفط.. ما السبب؟
Lebanon 24
09-08-2022
|
23:00
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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد، اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت روسيا إن صادرات النفط إلى أوروبا عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا" قد توقفت منذ أوائل آب، مما أحيا المخاوف بشأن نقص المعروض.
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وقالت شركة "ترانسنفت" الروسية، التي تحتكر خط الأنابيب، إن أوكرانيا علقت تدفق النفط عبر الخط، لأن العقوبات الغربية حالت دون تسديد موسكو مقابل رسوم العبور.
وارتفع خام برنت 1.42 دولار أو بنسبة 1.5 بالمئة إلى 98.07 دولارا للبرميل في الساعة 11:13 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 94.90 دولار.
كما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي بنحو 1.01 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 91.77 دولار.
يأتي هذا التطور المتعلق بخط أنابيب "دروجبا" في الوقت الذي كانت فيه مخاوف الإمداد تتراجع، وسط قلق متزايد بشأن الركود.
وفي وقت سابق، تعرض النفط لضغوط بسبب المحادثات الجارية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، والذي سيسمح بزيادة صادرات النفط الإيرانية.
وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من العام، بعد أن أدت أزمة أوكرانيا إلى زيادة المخاوف المتعلقة بالإمدادات، مما دفع سعر خام برنت لبلوغ 139 دولارا في آذار، أي بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
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