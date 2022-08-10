خسائر ضخمة قد تتكبدها ألمانيا بسبب أزمة الطاقة..ماذا في التفاصيل؟

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أظهرت دراسة لمعهد بحوث التوظيف IAB، أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب أزمة أوكرانيا سيكبد الاقتصاد الألماني خسائر بأكثر من 260 مليار يورو (265 مليار دولار) حتى عام 2030، وستكون نتائجها سلبية جدا على سوق العمل.وأكدت الدراسة التي نشرت اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني المعدل حسب الأسعار سيهبط بنسبة 1.7 بالمئة العام المقبل، كما سيقل عدد الوظائف بنحو 240 ألف عامل.ومن المتوقع أن يظل مستوى التوظيف عند هذا المستوى حتى عام 2026، إلى أن تبدأ التدابير التوسعية تدريجياً في التغلب على الآثار السلبية، وتؤدي إلى زيادة الوظائف بحوالي 60 ألفا بحلول 2030.