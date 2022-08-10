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إقتصاد

"تويوتا" تعلق العمل بأحد خطوط الإنتاج.. والسبب!

Lebanon 24
10-08-2022 | 08:00
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قررت شركة "تويوتا موتور" اليابانية، اليوم الثلاثاء، تعليق نوبة العمل الثانية في اليوم بأحد خطوط إنتاج مصنعها في وسط اليابان، بسبب تفشي فيروس كورونا بين العاملين.

وأضافت الشركة المتخصصة بصناعة السيارات في بيان لها اليوم، أن 16 عاملا في مصنع مدينة تسوتسومي قد أُصيبوا بفيروس كورونا. 
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وعلقت "تويوتا" إنتاج الخط مساء الاثنين.
 
وقال متحدث باسم الشركة لرويترز إن إنتاج 660 مركبة سيتأثر بالتعليق. 

وكانت الأرباح التشغيلية لشركة "تويوتا" قد تراجعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 578.66 مليار ين، أي نحو 4.3 مليار دولار.

وكانت الشركة اليابانية قد حققت أرباحًا تشغيلية للربع الأول من العام المالي الماضي بقيمة 997.4 مليار ين (7.4 مليار دولار).
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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