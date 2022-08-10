إنخفاض بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

إنخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 30550 - 30650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 31000 - 31050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.