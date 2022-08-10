بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 30600 - 30700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



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وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 30550 - 30650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.