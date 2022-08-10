انخفاض في اسعار الذهب.. اليكم التفاصيل!

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وسط ترقب الأسواق بيانات التضخم من الولايات المتحدة.



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في حين هبطت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.46% لتصل إلى 20.387 دولار للأونصة، وفقا لبيانات التداول. وتراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس في بورصة نيويورك "كوميكس" بمقدار 7.25 دولار أو ما يعادل 0.4% إلى 1805.1 دولار للأونصة.في حين هبطت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.46% لتصل إلى 20.387 دولار للأونصة، وفقا لبيانات التداول.

(روسيا اليوم)