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إقتصاد

انخفاض في اسعار الذهب.. اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
10-08-2022 | 23:00
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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وسط ترقب الأسواق بيانات التضخم من الولايات المتحدة.
 
وتراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس في بورصة نيويورك "كوميكس" بمقدار 7.25 دولار أو ما يعادل 0.4% إلى 1805.1 دولار للأونصة.
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في حين هبطت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.46% لتصل إلى 20.387 دولار للأونصة، وفقا لبيانات التداول.
(روسيا اليوم)
 
المصدر: روسيا اليوم
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