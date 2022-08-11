29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
30
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
استئناف نقل النفط الروسي عبر هنغاريا وسلوفاكيا
Lebanon 24
11-08-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وسائل إعلام أن هنغاريا وسلوفاكيا اتفقتا مع أوكرانيا على استئناف ترانزيت النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا المار في الأراضي الأوكرانية، في الأيام المقبلة.
وفي التفاصيل، أفادت قناة براتيسلافا التليفزيونية "تي إي زد" يوم الأربعاء أن وزارة العمل المجرية ومصنع "سوفنافت" السلوفاكي اتفقا مع الجانب الأوكراني على استئناف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجيا" في الأيام المقبلة.
Advertisement
وصرّح أنتون مولنر، المتحدث باسم المصنع السلوفاكي قائلا: "كان رد فعل الجانب الأوكراني إيجابيا على اقتراح سوفنافت وشركة النفط والغاز الهنغارية أم أو إل، بدفع تكاليف العبور (ترانزيت) لإمدادات النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا المار بأوكرانيا. وقد قامت مصفاة سوفنافت بالفعل بتحويل الأموال إلى الجانب الأوكراني (عن الترانزيت) وتتوقع بناء على ذلك، أن يتم استئناف إمدادات النفط في الأيام المقبلة"، لافتا أيضا إلى أن الجانب الروسي وافق أيضا على هذا الخيار.
وكانت وكالة أنباء رويترز قد ذكرت في وقت سابق من يوم الأربعاء، نقلا عن شركة النفط والغاز المجرية، أن الشركة نفسها دفعت بالفعل تكاليف نقل (ترانزيت) النفط الروسي عبر أوكرانيا من خلال نظام خط أنابيب النفط دروجبا، ومن المتوقع أن تستأنف الإمدادات في الأيام المقبلة."Rt"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مفاوضات دامت نحو 6 ساعات...خروج بسام الشيخ حسين من مصرف "فدرال بنك" واتفاق على تسليمه جزءًا من وديعته (فيديو)
Lebanon 24
بعد مفاوضات دامت نحو 6 ساعات...خروج بسام الشيخ حسين من مصرف "فدرال بنك" واتفاق على تسليمه جزءًا من وديعته (فيديو)
05:11 | 2022-08-11
11/08/2022 05:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تفعلها "القوّات"؟
Lebanon 24
هل تفعلها "القوّات"؟
01:15 | 2022-08-11
11/08/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإستنفارُ يتزايد.. هكذا ستعودُ سوريا إلى لبنان
Lebanon 24
الإستنفارُ يتزايد.. هكذا ستعودُ سوريا إلى لبنان
06:00 | 2022-08-11
11/08/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار تخطف الأضواء بإطلالة صيفية وزوجها يقوم بتكسير الصحون.. ما القصة؟
Lebanon 24
جيسيكا عازار تخطف الأضواء بإطلالة صيفية وزوجها يقوم بتكسير الصحون.. ما القصة؟
03:00 | 2022-08-11
11/08/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو محتجز الرهائن داخل المصرف في شارع الحمرا؟
Lebanon 24
من هو محتجز الرهائن داخل المصرف في شارع الحمرا؟
05:50 | 2022-08-11
11/08/2022 05:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2022-08-11
الى اي دول تم تصدير الحبوب الأوكرانية؟
10:15 | 2022-08-11
خبر عن رواتب موظفي القطاع العام... هذا ما أعلنه وزير الماليّة
09:45 | 2022-08-11
سعر صرف الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
08:10 | 2022-08-11
نايلة قمير عبيد نائباً لرئيسة غرفة التجارة الدوليّة
08:00 | 2022-08-11
تراجع قوي للدولار بعد بيانات التضخم الأميركية.. ما السبب؟
07:00 | 2022-08-11
العتمة تهدد العواصم الأوروبية... اليكم التفاصيل
فيديو
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
11/08/2022 19:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
11/08/2022 19:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
00:54 | 2022-08-10
11/08/2022 19:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact