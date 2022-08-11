استئناف نقل النفط الروسي عبر هنغاريا وسلوفاكيا

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ذكرت وسائل إعلام أن هنغاريا وسلوفاكيا اتفقتا مع أوكرانيا على استئناف ترانزيت النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا المار في الأراضي الأوكرانية، في الأيام المقبلة.وفي التفاصيل، أفادت قناة براتيسلافا التليفزيونية "تي إي زد" يوم الأربعاء أن وزارة العمل المجرية ومصنع "سوفنافت" السلوفاكي اتفقا مع الجانب الأوكراني على استئناف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجيا" في الأيام المقبلة.وصرّح أنتون مولنر، المتحدث باسم المصنع السلوفاكي قائلا: "كان رد فعل الجانب الأوكراني إيجابيا على اقتراح سوفنافت وشركة النفط والغاز الهنغارية أم أو إل، بدفع تكاليف العبور (ترانزيت) لإمدادات النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا المار بأوكرانيا. وقد قامت مصفاة سوفنافت بالفعل بتحويل الأموال إلى الجانب الأوكراني (عن الترانزيت) وتتوقع بناء على ذلك، أن يتم استئناف إمدادات النفط في الأيام المقبلة"، لافتا أيضا إلى أن الجانب الروسي وافق أيضا على هذا الخيار.وكانت وكالة أنباء رويترز قد ذكرت في وقت سابق من يوم الأربعاء، نقلا عن شركة النفط والغاز المجرية، أن الشركة نفسها دفعت بالفعل تكاليف نقل (ترانزيت) النفط الروسي عبر أوكرانيا من خلال نظام خط أنابيب النفط دروجبا، ومن المتوقع أن تستأنف الإمدادات في الأيام المقبلة."Rt"