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إقتصاد

خط طيران مباشر من بطرسبورغ إلى الغردقة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-08-2022 | 14:00
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أعلنت شركة "المصرية العالمية للطيران" عن افتتاح رحلات مباشرة منتظمة من بطرسبورغ إلى الغردقة مرتين في الأسبوع (السبت والثلاثاء).

أطلقت الشركة الرحلة الأولى يوم أمس الثلاثاء، 9 أغسطس، حيث سوف تشغل الشركة المصرية طائرة إيرباص A320 على هذا الخط بسعة 175 شخصا. وكانت شركة AZUR الجوية قد أعلنت كذلك عن تشغيل رحلات مباشرة من بطرسبورغ إلى الغردقة في شهري أكتوبر ونوفمبر، حتى نهاية مارس 2023.
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و"المصرية العالمية للطيران" هي شركة طيران مصرية خاصة، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة المصرية، القاهرة، تأسست عام 2008، وبدأت عملياتها رسميا في يوليو 2009، حيث تقدم الشركة رحلاتها إلى 5 مطارات سعودية ومطارين في إيطاليا، والآن إلى بطرسبورغ في روسيا. ويبلغ عدد الطائرات في أسطول الشركة 6 طائرات.

وقد استؤنفت الحركة الجوية بين روسيا ومصر في أوائل أبريل، بعد أن نشأت الصعوبات مع الرحلات الجوية للخارج لشركات الطيران الروسية على خلفية خطر توقيف طائراتها بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بعد أن جاء قرار دول الاتحاد الأوروبي بإغلاق الأجواء أمام روسيا، وهو ما أعقبه قرار مماثل من جانب وكالة النقل الجوي الفدرالية الروسية أمام خطوط الطيران الأوروبية." نوفوستي"


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