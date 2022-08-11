ملياردير شهير حول شراء العقارات في "ميتافيرس": هذا أغبى هراء على الإطلاق

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رأى الملياردير والمالك الشغوف بالعملات المشفرة، مارك كوبان، أنّ "أسوأ فكرة هي أن يشتري الناس عقارات في العالم الافتراضي"، قائلًا إن "هذا أغبى هراء على الإطلاق".وغيّر "فايسبوك" في تشرين الثاني الماضي، اسمه إلى "ميتا"، ما أثار موجة من الغموض حول إمكانات "ميتافيرس"، التي غذت الاستيلاء على الأراضي للمخططات الرقمية في ما يسمى منصات "ميتافيرس" التي أنشأها أمثال Sandbox و Decentraland.وتتيح هذه المنصات للمستثمرين شراء الأراضي باعتبارها NFT ، والتي يمكن تطويرها بمبانٍ أو تجارب افتراضية أو إعادة بيعها في الأسواق الثانوية مثل NFT exchange OpenSea. . وقامت شركات مثل Warner Music Group و Atari و Samsung و Adidas بشراء أرض رقمية - وهي خطوة من غير المرجح أن يتبعها كوبان، بناءً على تعليقاته الأخيرة.وأشار الملياردير على أنه لم يكن راضياً عن بيع الأراضي الافتراضية للشركة، والتي جمعت حوالي 317 مليون دولار لمنصتها metaverse Otherside في نيسان، و"ما زلت أعتقد أنه من الغباء الاستثمار في العقارات، وفّر ذلك مالاً كثيراً لهم، لكن لم يكن قائماً على فائدة".وذكر أنّ "تعريف "ميتافيرس" غير واضح، ويبقى أن نرى ما إذا كانت التكنولوجيا ستزدهر في المستقبل".