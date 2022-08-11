قرار من بوشكيان يتعلق بتنظيم معايرة أجهزة القياس في المصانع..ماذا جاء فيه؟

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اصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار رقم ٥٨/١ ويتعلق بتنظيم معايرة أجهزة القياس في المصانع اللبنانية.وجاء في القرار:إن وزير الصناعة،بناء على المرسوم رقم 8376 تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة)بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ (إحداث وزارة الصناعة)بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸ (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)بناء على المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاریخ ۲۰۰٢/٦/١٢ (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاءالمؤسسات الصناعية واستثمارها)بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ ۲۰۰۳/٥/١١ (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 1955/٨/١٧ (اعتبار معهد البحوث الصناعية مؤسسة ذات نفع عام)ولما كانت عملية معايرة أجهزة القياس في المصانع اللبنانية لها التأثير الأكبر على نوعية منتجاتها، سواء لناحيةمطابقتها للمواصفات أو لناحية تحسين جودتها،ولما كانت عملية المعايرة تتبع أنظمة عالمية يجب الإلتزام بها، إن لناحية وجود معايير مرجعية وطنية، أو لناحية عملية الإعتماد الدولي للمختبرات التي تملك هذه المعايير مع التأكيد على وجود الأفراد المدربين والكفوئينفي مجال المترولوجيا في هذه المختبرات،ولما كانت أجهزة وزارة الصناعة لاحظت أثناء كشوفاتها على المصانع، وجود جهات معايرة تعمل في لبنان، لم يتم التأكد من صلاحية عملها لناحية عدم توفر السلسلة المرجعية للمعايير المستخدمة أو لعدم توفر الإعتماد المطلوب، وفي معظم الحالات لوحظ عدم وجود أي معايرة لأجهزة مهمة داخل المصنع،ولما كانت بعض شركات التدقيق العاملة في لبنان تقوم بمنح غالبية المصانع شهادات الـ ISO دون التأكد من الحصول على شهادات المعايرة المطلوبة والملزمة بحسب المواصفات والصادرة عن جهات غير مؤهلةوغير معتمدة،ولما كان معهد البحوث الصناعية، هو الجهة المعترف بها رسمياً منذ إنشائه في ما يخص المترولوجيا،ولما كانت مختبرات المترولوجيا في المعهد مجهزة بأحدث أجهزة القياس المرجعية والمتصلة بالنظام القياس على الصعيد الوطني عبر الحفاظ علىالمعايير الوطنية وضمان سلسلتها للمعايير العالمية المرجعية،ولما كان المعهد هو المرجع الصالح للمشاركة في الاجتماعات الدولية والإقليمية، بصفته المعهد الوطنيللمترولوجيا (تماشياً مع نظام القياس في لبنان قانون رقم ٢٠١١/١٥٨) بالإضافة إلى عضويته منذ العام ٢٠١٣في التجمع العربي للمترولوجيا (ARAMET) تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين(AIDSMO)- ولما كانت مختبرات المترولوجيا في معهد البحوث الصناعية معتمدة دولياً وفقاً للمواصفة المرجعية ISO.۱۷۰۲۵- ولما كان المعهد ينشط بشكل فعال في مجال المترولوجيا عبر عضويته في المجلس الوطني للإعتماد(COLIBAC) قانون رقم ٥٧٢/٢٠٠٤ وعضويته في المجلس الوطني للقياس، قانون رقم ٢٠١١/158 وعبرإعتماد مختبرات المعهد في مجال المترولوجيا عند صدور مراسيم إلزامية المواصفات اللبنانية،وحرصاً على المصلحة العامة،بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ومدير عام معهد البحوث الصناعية،يقرر ما يأتي:المادة الاولى:تعتمد شهادات المعايرة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية حصرياً في كافة المعاملات لزوم إصدار الشهاداتوالإفادات والتراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة،المادة الثانية:يتوجب على المصانع المعنية إجراء المعايرة اللازمة لأجهزة القياس الضرورية لضمان سلسلتها للمعايير العالميةالمرجعية (Traceability) وذلك في معهد البحوث الصناعية،المادة الثالثة:يتوجب على شركات الرقابة التي تصدر شهادة الـ ISO التأكد من صلاحية شهادات المعايرة أثناء التدقيقوتوثيق تسلسل القياس حسب الأصول (Traceability)المادة الرابعة:تعتبر شهادات المعايرة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية شرطاً من شروط الاستحصال على خدمات وزارةالصناعة إضافة الى اعتبار عدم توفرها سبباً من أسباب التعرض للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.المادة الخامسة:ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.نسخة تبلغ:- الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء - الجريدة الرسمية- وزارة الدفاع الوطني- وزارة الداخلية والبلديات- وزارة الصحة العامة- نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة- معهد البحوث الصناعية- مؤسسة المقاييس والمواصفات- مصالح وزارة الصناعة المركزية والإقليمية.