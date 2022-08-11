سعر صرف الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟

إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 30800 - 30850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 30650 - 30700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.