دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه، وبلغ مساء اليوم، 31350 - 31400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 30800 - 30850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.