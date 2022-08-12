الاقتصاد الأميريكي يمر بفترة كارثية... اليكم التفاصيل

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علق المحلل السياسي ألكسندر نازاروف على بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي صدرت أمس، إذ أشارت إلى أن التضخم تباطأ بعد أن كان قد بلغ مستويات قياسية.وأمس أظهرت بيانات أمريكية أن تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة تباطأ في يوليو الماضي إلى 8.5% على أساس سنوي، بعد أن كان في يونيو الماضي عند 9.1%.وحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، جاء التباطؤ مدفوعا بهبوط أسعار الطاقة بأنواعها (الوقود، الكهرباء) خلال الشهر الماضي.كذلك أشارت البيانات إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية قفز على أساس سنوي بنسبة 10.9% بأعلى مستوى منذ مايو 1979، وسط ضغط أسعار السلع الغذائية الأساسية وقوة الاستهلاك.كما تباطأ نمو أسعار الطاقة إلى 32.9% خلال يوليو الماضي، من قرابة 40 بالمئة في يونيو على أساس سنوي.ويتوقع أن تدفع هذه الأرقام إلى إبطاء جهود الفيدرالي الأمريكي في زيادات قوية على أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل."RT"