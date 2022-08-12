ماذا قال وزير الطاقة التركي عن مسألة دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل؟

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أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز حقيقة التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن شراء تركيا للغاز الروسي بالروبل، مضيفا أن كامل تفاصيل الجدول الزمني والأسعار ستتضح خلال أيام.وقال دونماز في تصريحات لوكالة "الأناضول" اليوم الخميس: "نعم، توصل الزعيمان (التركي والروسي) إلى اتفاق من حيث المبدأ. والآن نبحث إمكانية دفع ثمن جزء من الترانزيت بالليرة التركية. وستشهد الأيام المقبلة، وضوحا نهائيا بشأن الجدول الزمني والأسعار والعملية برمتها".وعقب محادثات الرئيسين الروسي فلاديمر بوتين والتركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي في سوتشي، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أنهما اتفقا على بيع جزء من الغاز الروسي لتركيا بالروبل."الأناضول" + "نوفوستي"