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إقتصاد

تكديس الذهب والنقد الأجنبي مستمر في روسيا

Lebanon 24
12-08-2022 | 14:00
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أظهرب بيانات للبنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، أن احتياطيات روسيا الدولية زادت في الفترة من 29 يوليو وحتى 5 أغسطس من هذا العام بنسبة 0.6% إلى 574.8 مليار دولار.

ووفقا لبيانات المركزي الروسي فإن الاحتياطيات كانت بتاريخ 29 يوليو 2022 عند مستوى 571.2 مليار دولار، وبتاريخ 5 أغسطس 2022 بلغت الاحتياطيات مستوى 574.8 مليار دولار.
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ويعني ذلك أن الاحتياطيات زادت بواقع 3.6 مليار دولار (بنسبة 0.6%) في الفترة المذكورة.

وسجلت الاحتياطيات الروسية أعلى مستوى لها في تاريخ 18 فبراير 2022، حينها بلغت 643.2 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص."برايم"


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