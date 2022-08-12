تكديس الذهب والنقد الأجنبي مستمر في روسيا

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أظهرب بيانات للبنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، أن احتياطيات روسيا الدولية زادت في الفترة من 29 يوليو وحتى 5 أغسطس من هذا العام بنسبة 0.6% إلى 574.8 مليار دولار.ووفقا لبيانات المركزي الروسي فإن الاحتياطيات كانت بتاريخ 29 يوليو 2022 عند مستوى 571.2 مليار دولار، وبتاريخ 5 أغسطس 2022 بلغت الاحتياطيات مستوى 574.8 مليار دولار.ويعني ذلك أن الاحتياطيات زادت بواقع 3.6 مليار دولار (بنسبة 0.6%) في الفترة المذكورة.وسجلت الاحتياطيات الروسية أعلى مستوى لها في تاريخ 18 فبراير 2022، حينها بلغت 643.2 مليار دولار.واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص."برايم"