بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 31750 - 31800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 31600 - 31700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.