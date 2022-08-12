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إقتصاد

بالأسماء... خمس مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك

Lebanon 24
12-08-2022 | 23:35
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أعلنت خمس شركات صينية إنسحابها من بورصة نيويورك في الولايات المتحدة.

وقالت "سينوبيك" و"بتروتشاينا"، من أكبر مجموعات الطاقة في العالم، في بيانين منفصلين إنهما ستتقدمان بطلب "لانسحاب طوعي" من سوق المال الأميركية. 
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وصدرت إعلانات مماثلة عن شركة الألمنيوم الصينية "تشالكو" و"تشاينا لايف" وفرع لشركة "سينوبك" مقره في شنغهاي.

والمجموعات الخمس مدرجة على لائحة الشركات التي أمرتها هيئة ضبط الأسواق الأميركية الامتثال لالتزامات المحاسبة المفروضة وكانت مهددة أساسا بطردها من بورصة نيويورك.
 
 
(روسيا اليوم)
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