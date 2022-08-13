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إقتصاد
سعر صرف الدولار... إليكم تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
13-08-2022
|
02:04
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 31800 - 31900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 31750 - 31800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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