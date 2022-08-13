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إقتصاد

من بيل غيتس لإيلون ماسك... ما هي عادات أغنى أغنياء العالم في إدارة حياتهم؟

Lebanon 24
13-08-2022 | 03:58
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لدى أغنى أغنياء العالم عادات خاصة ونظرة مختلفة وموقف مختلف تجاه الحياة. لديهم عقلية إيجابية تعمل بجد وإيجابية تساعدهم على تسلق سلم النجاح بسهولة. فما هي بعض عاداتهم خلال يومهم العادي؟ 
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ايلون ماسك

مع صافي ثروته المقدرة بـ 260 مليار دولار ، يتأكد ماسك من أنه يسمح لنفسه بقدر معين من الوقت للقراءة كل يوم. إنه قارئ يؤمن باكتساب المعرفة لقيادة العالم.
 
بيل غيتس

كان بيل غيتس مصدر إلهام للكثيرين بقصة نجاحه. إنه يؤمن بشدة بالحفاظ على المال بدلاً من إنفاقه ببذخ، فهو يتبرع بمليارات الدولارات للأعمال الخيرية.

جيف بيزوس

مع قصة نجاح ضخمة في أمازون، صعد جيف بيزوس إلى القمة. على الرغم من كونه أحد أكثر الأشخاص المشغولين على هذا الكوكب، يؤمن جيف بتخصيص بعض الوقت لفعل شيء واحد على الأقل يحب القيام به ، من بين جدول يومه بالكامل. إنه يتأكد من أنه لا يشعر أبدًا بالإرهاق بفعل الأشياء التي يحبها.


برنارد أرنو

يمارس مؤسس أكبر شركة للسلع الكمالية في العالم الصبر دينًا. يعتقد برنارد أن فهم العمل يتطلب وقتًا والتزامًا وصبرًا. قد يستغرق فهم كيفية عمل العلامة التجارية وجذب الجمهور سنوات لفهمها!


بوفيه وارن
يعد بوفيه أحد أغنى المستثمرين في العالم ، ومن أكثر عاداته إثارة للدهشة أنه لا يحب إنفاق الكثير على وجباته اليومية. في الواقع ، إنه يفضل أن يتناول برغر بـ 5 دولارات في طريقه إلى العمل ، بدلاً من أن يقوم طاهٍ بإعداد إفطار مريح له ، في قصره. هذه طريقة مفيدة للغاية وذكية للحفاظ على الأموال التي يجب أن يتبعها العديد من الأشخاص الذين ينفقون أموالهم على الطعام والشراب.
(البوابة)

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