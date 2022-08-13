"فيتش" و"ستاندرد آند بورز" تخفضان تصنيف ديون أوكرانيا

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خفضت وكالتا التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" درجة الدين السيادي لأوكرانيا، إلى درجة واحدة فقط قبل التخلف عن السداد، بعد الإعلان عن تعليق ديونها الخارجية من دائنيها الدوليين يوم الأربعاء الماضي.وخفضت "ستاندرد آد بورز" تصنيف الديون الطويلة والقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية من مستوى "سي سي/سي"، إلى "اس دي" وهي درجة التصنيف التي تعرف (بالتخلف الانتقائي).وقالت الوكالة في بيان "نظرا للشروط والأحكام المعلنة لإعادة الهيكلة وحسب معاييرنا نعتبر هذه الصفقة (...) معادلة لتخلف عن السداد".وحصلت أوكرانيا على موافقة دائنيها الدوليين على تجميد تسديد ديونها الخارجية المقدرة بنحو عشرين مليار دولار، لسنتين.من جهتها، خفضت وكالة "فيتش" تصنيف ديون أوكرانيا الطويلة الأجل من "سي" إلى "آر دي" (تخلف محدود).