دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

إنخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 31700 - 31750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 31800 - 31900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.