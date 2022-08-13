Advertisement

إقتصاد

هل انتهى عصر تذاكر السفر الرخيصة؟

Lebanon 24
13-08-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-980607-637960259531918139.jpg
Doc-P-980607-637960259531918139.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس التنفيذي لأكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا إن الأسعار الرخيصة للسفر لن تعود حتى بعد انتهاء موسم العطلات الصيفية، وأن عصر التذاكر الرخيصة جداً قد انتهى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "رايان إير" وهي أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب إن عصر السفر الجوي الرخيص للغاية قد انتهى.
Advertisement

وأضاف مايكل أوليري متحدثاً على إذاعة "بي بي سي" البريطانية: "لا أعتقد أنه ستكون هناك رحلات جوية بقيمة 10 يورو بعد الآن، لأن أسعار النفط أعلى بكثير نتيجة للغزو
 
وكان متوسط سعر التذكرة في طيران "رايان إير" منخفض التكلفة خلال العام الماضي 40 يورو فقط، لكن أوليري يؤكد أن هذه الأسعار سترتفع ولن تعود متوفرة في الأسواق لاحقاً.

وأضاف: "نعتقد أن 40 يورو يجب أن ترتفع إلى نحو 50 يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة. لذا فإن متوسط سعر الأجرة البالغ 35 جنيهاً إسترلينياً في بريطانيا سيرتفع ربما إلى 42 جنيهاً إسترلينياً أو 43 جنيهاً إسترلينياً".

وتشتهر "رايان إير" بالمبيعات السريعة منخفضة السعر، ولكن يُعتقد الآن أن هذه الأسعار غير مستدامة في الأوضاع الحالية، بحسب أوليري.

ويقول الرئيس التنفيذي: "ليس هناك شك في أنه في الطرف الأدنى من السوق فإن أسعارنا الترويجية الرخيصة التي كانت تصل إلى يورو واحد، و99 سنتاً، وحتى 9.99 يورو، أعتقد أننا لن نرى هذه الأسعار لعدة سنوات قادمة".

قالت شركة الطيران "ريان إير" إنها تعمل حالياً كالمعتاد مع "عدم وجود خطط للحد من أعداد الركاب" في الأشهر القليلة الماضية التي كانت فوضوية بالنسبة للمطارات وشركات الطيران.

وقامت شركات الطيران الكبرى في أوروبا بإجراء تعديلات على جداولها بسبب الإضرابات ونقص الموظفين.
 
(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2022-08-14
03:00 | 2022-08-14
01:44 | 2022-08-14
16:00 | 2022-08-13
15:18 | 2022-08-13
12:00 | 2022-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website