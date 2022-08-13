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إقتصاد
هل انتهى عصر تذاكر السفر الرخيصة؟
Lebanon 24
13-08-2022
|
23:00
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قال الرئيس التنفيذي لأكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا إن الأسعار الرخيصة للسفر لن تعود حتى بعد انتهاء موسم العطلات الصيفية، وأن عصر التذاكر الرخيصة جداً قد انتهى.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "رايان إير" وهي أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب إن عصر السفر الجوي الرخيص للغاية قد انتهى.
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وأضاف مايكل أوليري متحدثاً على إذاعة "بي بي سي" البريطانية: "لا أعتقد أنه ستكون هناك رحلات جوية بقيمة 10 يورو بعد الآن، لأن أسعار النفط أعلى بكثير نتيجة للغزو
وكان متوسط سعر التذكرة في طيران "رايان إير" منخفض التكلفة خلال العام الماضي 40 يورو فقط، لكن أوليري يؤكد أن هذه الأسعار سترتفع ولن تعود متوفرة في الأسواق لاحقاً.
وأضاف: "نعتقد أن 40 يورو يجب أن ترتفع إلى نحو 50 يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة. لذا فإن متوسط سعر الأجرة البالغ 35 جنيهاً إسترلينياً في بريطانيا سيرتفع ربما إلى 42 جنيهاً إسترلينياً أو 43 جنيهاً إسترلينياً".
وتشتهر "رايان إير" بالمبيعات السريعة منخفضة السعر، ولكن يُعتقد الآن أن هذه الأسعار غير مستدامة في الأوضاع الحالية، بحسب أوليري.
ويقول الرئيس التنفيذي: "ليس هناك شك في أنه في الطرف الأدنى من السوق فإن أسعارنا الترويجية الرخيصة التي كانت تصل إلى يورو واحد، و99 سنتاً، وحتى 9.99 يورو، أعتقد أننا لن نرى هذه الأسعار لعدة سنوات قادمة".
قالت شركة الطيران "ريان إير" إنها تعمل حالياً كالمعتاد مع "عدم وجود خطط للحد من أعداد الركاب" في الأشهر القليلة الماضية التي كانت فوضوية بالنسبة للمطارات وشركات الطيران.
وقامت شركات الطيران الكبرى في أوروبا بإجراء تعديلات على جداولها بسبب الإضرابات ونقص الموظفين.
(العربية)
المصدر: العربية
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