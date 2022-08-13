بعد انخفاضه عصراً.. هذا ما سجله سعر صرف الدولار مساء اليوم

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سجل سعر صرف الدولار مساء اليوم في السوق الموازية، ما بين 31700 و31800 ليرة لبنانية.وكان سعر صرف الدولار قد سجل عصراً ما بين 31700 - 31750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.