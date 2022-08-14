Advertisement

إقتصاد

البطاطا المصرية... تحقق رقما قياسيا في عالم الصادرات

Lebanon 24
14-08-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-980690-637960690847736342.jpg
Doc-P-980690-637960690847736342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 22 يونيو العام الحالي، حوالي 3 ملايين و759 ألفا و431 طنا من المنتجات الزراعية، وحققت صادرات البطاطا أرقاما قياسية.

وتلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، تقريرا حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة المذكورة من المنتجات الزراعية، جاء فيه.
Advertisement

 1- صادرات مصر من البطاطس حققت رقما قياسيا لأول مرة في تاريخها، حيث تجاوزت 816 ألف طن منذ يناير وحتى الآن بأسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأسيوية بزيارة قدرها 200 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى. 

2- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و540 ألفا 598 طنا. 

3- تصدير 185 ألفا و306 أطنان بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات. 

4- العنب فى المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 74 ألفا و944 طنا. 

5- احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 74 ألفا و409 أطنان. 

6- احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 39 ألفا و441 طنا. 

7- احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 31 ألفا و778 طنا. 

8- جاء فى المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19ألفا و425 طنا. 

9- حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 18 ألفا و921 طنا. 

10- الجوافة فى المركز العاشر للصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 6927 طنا. 

11ـ البطيخ على المركز الحادى عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 6456 طنا."اليوم السابع"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:06 | 2022-08-14
14:00 | 2022-08-14
12:00 | 2022-08-14
09:40 | 2022-08-14
08:00 | 2022-08-14
07:00 | 2022-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website