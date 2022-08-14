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إقتصاد

السياحة في روسيا... اقبال أجنبي غير متوقع

Lebanon 24
14-08-2022 | 12:00
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صرحت رئيسة وكالة السياحة الروسية زارينا دوجوزوفا، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 34 مليون شخص زاروا روسيا بهدف الاستجمام منذ بداية العام الجاري.

وقالت المسؤولة في اجتماع حول تطوير صناعة السياحة في جبال ألتاي الروسية: "هذا أكثر من العام الماضي، وأعلى بقليل من المستوى الذي كان عليه في فترة ما قبل كوفيد 2019، بحلول نهاية عام 2022 نتوقع تدفقا سياحيا يبلغ 61 مليون شخص".
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وأضافت رئيسة وكالة السياحة الروسية، أن هيكل تدفق السياح قد تغير بشكل ملحوظ خلال العامين، وأشارت إلى أن عدد المصطافين في البلاد والذين يسافرون بغرض الانتعاش والاستجمام والتسلية قد تضاعف.

ووفقا لها فقد أثر المنحى الإيجابي الجديد بشكل ملحوظ على مبيعات السياحة، إذ يتوقع أن يتجاوز الرقم بحلول نهاية 2022 بمقدار تريليون روبل المستوى الذي كان في العام 2019، وعلقت المسؤولة قائلة: "هذه زيادة كبيرة جدا".

وفيما يتعلق بالوظائف في قطاع السياحة، أفادت دوجوزوفا: "في العام 2020 انخفض التوظيف في الصناعة بشكل كبير، ثم تمكنا من استعادته بنسبة 95 بالمائة تقريبا، وهذا العمل مستمر الآن"."نوفوستي"


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