29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
14-08-2022
|
14:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 31,700 و31,800 ليرة.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 31750 - 31850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز فريد زينون المشكلة هي أنّ وزارة الطاقة تسعّر للشركات بالدولار ما يعني أنّنا ملزمون على الدفع بالدولار والبيع بالليرة في جدول الأسعار ونطالب إما التسعير بالدولار أو بالليرة ووفق سعر الصرف (mtv)
Lebanon 24
رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز فريد زينون المشكلة هي أنّ وزارة الطاقة تسعّر للشركات بالدولار ما يعني أنّنا ملزمون على الدفع بالدولار والبيع بالليرة في جدول الأسعار ونطالب إما التسعير بالدولار أو بالليرة ووفق سعر الصرف (mtv)
15/08/2022 02:08:37
15/08/2022 02:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف سبب ارتفاع الدولار.. وهذا ما أعلنه عن "تثبيت سعر الصرف"
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف سبب ارتفاع الدولار.. وهذا ما أعلنه عن "تثبيت سعر الصرف"
15/08/2022 02:08:37
15/08/2022 02:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع تدريجي للدولار الجمركي .. ماذا عن سعر الصرف؟
Lebanon 24
رفع تدريجي للدولار الجمركي .. ماذا عن سعر الصرف؟
15/08/2022 02:08:37
15/08/2022 02:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سلع يزيد ثمنها بالدولار
Lebanon 24
سلع يزيد ثمنها بالدولار
15/08/2022 02:08:37
15/08/2022 02:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
سعر الصرف
Advertisement
الأكثر قراءة
4 مليون وما فوق... لا " Check Up" بعد اليوم
Lebanon 24
4 مليون وما فوق... لا " Check Up" بعد اليوم
07:04 | 2022-08-14
14/08/2022 07:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور "غير مألوف" لمسؤول كبير في حزب الله.. ما الذي فعله؟
Lebanon 24
ظهور "غير مألوف" لمسؤول كبير في حزب الله.. ما الذي فعله؟
03:30 | 2022-08-14
14/08/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة كبرى" ستطال إسرائيل بسبب لبنان.. 4 معلومات تكشفُ موعد الانتكاسة!
Lebanon 24
"ضربة كبرى" ستطال إسرائيل بسبب لبنان.. 4 معلومات تكشفُ موعد الانتكاسة!
04:00 | 2022-08-14
14/08/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يرد على "حزب الله" من الديمان
Lebanon 24
باسيل يرد على "حزب الله" من الديمان
07:00 | 2022-08-14
14/08/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف سوريا.. هذا ما شهدته الأجواء اللبنانية!
Lebanon 24
بعد قصف سوريا.. هذا ما شهدته الأجواء اللبنانية!
14:05 | 2022-08-14
14/08/2022 02:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2022-08-14
مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك... اليكم التفاصيل
12:00 | 2022-08-14
السياحة في روسيا... اقبال أجنبي غير متوقع
10:00 | 2022-08-14
البطاطا المصرية... تحقق رقما قياسيا في عالم الصادرات
09:40 | 2022-08-14
دولار السوق الموازية يرتفع عصراً.. اليكم التسعيرة المتداولة
08:00 | 2022-08-14
صعود "صاروخي" للسياحة في هذا البلد.. اليكم التفاصيل!
07:00 | 2022-08-14
المعاناة مستمرة... ازمة خبر تعصف بسوريا
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
15/08/2022 02:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
15/08/2022 02:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
15/08/2022 02:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact