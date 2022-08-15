29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إقبال "مليوني" على استخدام خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في هذا البلد!
Lebanon 24
15-08-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد قطاع الاتصالات في مصر، في عام، إقبالا كبيرا على استخدام خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول.
وبحسب صحيفة "الوطن"، كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن "أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، واقترب عدد المستخدمين من الـ70 مليون مستخدم نهاية يونيو الماضي، مقابل 60 مليون و500 ألف مستخدم فى نفس الفترة من العام 2021".
Advertisement
وبين التقرير أن "هناك نموا في نسبة مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول بلغت 9.17% سنويا"، حيث اجتذبت شركات المحمول حوالي 9.5 مليون مستخدم جديد للخدمة خلال عام فقط.
وأشارت "الوطن" إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، تستهدف هذا العام بناء حوالى 2800 برج جديد لتحسين خدمات الهاتف المحمول، حيث تم إنشاء 2300 برج فى عام 2021، في إطار تطوير وتحسين الخدمات تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر المُعطيات عن قصف طرطوس.. إسرائيل "تتكتّم" ومفاجأة عن أحد الضحايا!
Lebanon 24
آخر المُعطيات عن قصف طرطوس.. إسرائيل "تتكتّم" ومفاجأة عن أحد الضحايا!
15:24 | 2022-08-14
14/08/2022 03:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف سوريا.. هذا ما شهدته الأجواء اللبنانية!
Lebanon 24
بعد قصف سوريا.. هذا ما شهدته الأجواء اللبنانية!
14:05 | 2022-08-14
14/08/2022 02:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يتعرّض لهجوم خلال احتفال!
Lebanon 24
عون يتعرّض لهجوم خلال احتفال!
03:45 | 2022-08-15
15/08/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولارات ستُسرق منكم بلحظة.. احذروا هذا الأمر فوراً
Lebanon 24
دولارات ستُسرق منكم بلحظة.. احذروا هذا الأمر فوراً
15:27 | 2022-08-14
14/08/2022 03:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا.. إليكم ما يجري (فيديو)
Lebanon 24
قصفٌ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا.. إليكم ما يجري (فيديو)
14:05 | 2022-08-14
14/08/2022 02:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:00 | 2022-08-15
العقوبات بين الصين وتايوان... من هو المتضرر الأكبر؟
05:00 | 2022-08-15
"موديز" تخفض تصنيف تركيا الائتماني إلى أدنى مستوى في تاريخها..اليكم التفاصيل!
02:51 | 2022-08-15
هل من أزمة غاز قريباً؟
02:33 | 2022-08-15
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
02:30 | 2022-08-15
قطاعات تدهورت وأخرى صمدت... عن واقع الانتاج في لبنان وتأثره بالازمة!
23:30 | 2022-08-14
هذا ما قاله عسيران عن خطة الهيئات الاقتصادية للتعافي المالي!
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
15/08/2022 16:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
15/08/2022 16:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
15/08/2022 16:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact