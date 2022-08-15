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إقتصاد
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
15-08-2022
|
02:33
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الاثنين، ما بين 31775 و31825 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الاحد، ما بين 31700 و31800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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