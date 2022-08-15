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إقتصاد

تراجع ملحوظ في أسعار النحاس

Lebanon 24
15-08-2022 | 16:00
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انخفض سعر النحاس، في تعاملات اليوم الاثنين، بسبب توقعات بتراجع الطلب على المعدن في الصين، أحد أبرز مستهلكي معدن النحاس في العالم.

وبحلول 10:24 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لشهر سبتمبر المقبل للنحاس في بورصة كومكس (Comex) بنسبة 2.34% إلى 359.75 دولار للرطل (حوالي 0.45 كيلوغرام).
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" برايم"

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