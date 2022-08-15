دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه، وبلغ مساء اليوم الاثنين 32000 و32100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 31900 و31950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.