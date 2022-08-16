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إقتصاد

اعلان خطير من "الغذاء العالمي": مناطق أفغانستان النائية تشهد ظروفاً صعبة

Lebanon 24
16-08-2022 | 08:00
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أعلن برنامج الغذاء العالمي أن المناطق النائية في أفغانستان تشهد ظروفاً معيشية صعبة.

وقال المتحدث باسمه وحيد الله أماني في تصريحات لـ"العربية" الاثنين: "ساعدنا 8 ملايين نسمة في أفغانستان ما يدل على صعوبة الوضع".
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كما أوضح أن معظم الأفغان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، لافتاً: "نستطيع الوصول للأماكن النائية في أفغانستان، وينقصنا التمويل".

إلى ذلك شدد على أن الأحوال الجوية تصعب مهمة وصول المساعدات للأفغان، مردفاً أن الشتاء المقبل سيكون صعباً على الفقراء في أفغانستان.

طالبان تحتفل
جاءت تلك التصريحات فيما احتفلت حركة طالبان في وقت سابق الاثنين بالذكرى السنوية الأولى لاستيلائها على السلطة في الوقت الذي تعيش فيه البلاد في ظل فقر متصاعد وجفاف وسوء تغذية، مما جعل قرابة نصف السكان، الذين يبلغ عددهم 40 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية للإبقاء على حياتهم.

وسيطرت طالبان على أفغانستان إثر انسحاب القوات الأميركية بعد 20 عاماً في 15 آب 2021.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت البلاد تعيش تحت قواعد وخارطة مختلفة، من انهيار للمؤسسات إلى فقدان للحرية، دافنة أحلام الشعب الأفغاني بأكمله نحو حياة أفضل.
(العربية)
المصدر: العربية
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