جديد ملف "ازمة البنزين"..اليكم آخر المعطيات!

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أكد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، أنّ مادة البنزين متوافرة في الشركات المستوردة وأصحاب هذه الشركات أكدوا أنهم سيسلّمونها اليوم، مشدداً، في حديث إلى صوت كل لبنان، على عدم وجود أزمة. ولفت إلى أن الصهاريج ستتوجه اليوم إلى الشركات لتعبئة البنزين وتوزيعه على المحطات.وعن الطوابير التي حصلت في خلال اليومين الماضيين، أوضح أبو شقرا أن سببها هو أن المخزون في بعض المحطات لم يكن كافياً في خلال العطلة.