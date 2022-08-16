29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
35
o
جبيل
o
صيدا
33
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
32
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
جديد ملف "ازمة البنزين"..اليكم آخر المعطيات!
Lebanon 24
16-08-2022
|
02:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، أنّ مادة البنزين متوافرة في الشركات المستوردة وأصحاب هذه الشركات أكدوا أنهم سيسلّمونها اليوم، مشدداً، في حديث إلى صوت كل لبنان، على عدم وجود أزمة. ولفت إلى أن الصهاريج ستتوجه اليوم إلى الشركات لتعبئة البنزين وتوزيعه على المحطات.
Advertisement
وعن الطوابير التي حصلت في خلال اليومين الماضيين، أوضح أبو شقرا أن سببها هو أن المخزون في بعض المحطات لم يكن كافياً في خلال العطلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن سعر الدولار.. هذا ما قد يحصل خلال يومين
Lebanon 24
بشأن سعر الدولار.. هذا ما قد يحصل خلال يومين
13:13 | 2022-08-15
15/08/2022 01:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يستفزّ الناشطين.. هكذا رقصت ندى البستاني على أكتاف أحد الأشخاص!
Lebanon 24
فيديو يستفزّ الناشطين.. هكذا رقصت ندى البستاني على أكتاف أحد الأشخاص!
07:26 | 2022-08-15
15/08/2022 07:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
جميل السيّد يردّ على جعجع.. ماذا قال له؟
Lebanon 24
جميل السيّد يردّ على جعجع.. ماذا قال له؟
14:09 | 2022-08-15
15/08/2022 02:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاقتصاد يكشف موعد رفع الدّعم عن الخبز والقمح.. إليكم التاريخ
Lebanon 24
وزير الاقتصاد يكشف موعد رفع الدّعم عن الخبز والقمح.. إليكم التاريخ
13:36 | 2022-08-15
15/08/2022 01:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ جديد يُكشف عن اللبناني الذي هاجم سلمان رشدي.. ماذا قالت والدته؟
Lebanon 24
سرّ جديد يُكشف عن اللبناني الذي هاجم سلمان رشدي.. ماذا قالت والدته؟
15:16 | 2022-08-15
15/08/2022 03:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:25 | 2022-08-16
"الطاقة" لبت مطلبنا.. ما جديد أزمة الغاز؟
05:00 | 2022-08-16
أفغانستان تعتزم شراء النفط الروسي وتكشف عن الطريقة..اليكم التفاصيل!
03:41 | 2022-08-16
إرتفاع في أسعار المحروقات... كم بلغ؟
03:04 | 2022-08-16
ارتفاع سعر الدولار مُستمر.. هذا ما سجله صباحاً!
02:30 | 2022-08-16
تصحيح الرواتب والأجور قيد البحث: الأسمر يكشف لـ "لبنان 24" عن معطيات إيجابية.. ونصر تلوّح بالتصعيد
23:00 | 2022-08-15
بعد أشهر من الحظر.. وول ستريت تعود لتداول السندات الروسية
فيديو
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
16/08/2022 13:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
16/08/2022 13:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
16/08/2022 13:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact