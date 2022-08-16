ارتفاع سعر الدولار مُستمر.. هذا ما سجله صباحاً!

تخطى سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الثلاثاء، حاجز الـ 32000 ليرة لبنانية، حيث تراوح ما بين 32050 و32150 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما أقفل مساء أمس الاثنين ما بين 32000 و32100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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