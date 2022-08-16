29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
35
o
جبيل
o
صيدا
33
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
32
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ارتفاع سعر الدولار مُستمر.. هذا ما سجله صباحاً!
Lebanon 24
16-08-2022
|
03:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخطى سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الثلاثاء، حاجز الـ 32000 ليرة لبنانية، حيث تراوح ما بين 32050 و32150 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما أقفل مساء أمس الاثنين ما بين 32000 و32100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد الدولار... سوق موازية للدواء
Lebanon 24
بعد الدولار... سوق موازية للدواء
16/08/2022 13:02:41
16/08/2022 13:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن سعر الدولار.. هذا ما قد يحصل خلال يومين
Lebanon 24
بشأن سعر الدولار.. هذا ما قد يحصل خلال يومين
16/08/2022 13:02:41
16/08/2022 13:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
16/08/2022 13:02:41
16/08/2022 13:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
16/08/2022 13:02:41
16/08/2022 13:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
سوق موازية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن سعر الدولار.. هذا ما قد يحصل خلال يومين
Lebanon 24
بشأن سعر الدولار.. هذا ما قد يحصل خلال يومين
13:13 | 2022-08-15
15/08/2022 01:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يستفزّ الناشطين.. هكذا رقصت ندى البستاني على أكتاف أحد الأشخاص!
Lebanon 24
فيديو يستفزّ الناشطين.. هكذا رقصت ندى البستاني على أكتاف أحد الأشخاص!
07:26 | 2022-08-15
15/08/2022 07:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
جميل السيّد يردّ على جعجع.. ماذا قال له؟
Lebanon 24
جميل السيّد يردّ على جعجع.. ماذا قال له؟
14:09 | 2022-08-15
15/08/2022 02:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاقتصاد يكشف موعد رفع الدّعم عن الخبز والقمح.. إليكم التاريخ
Lebanon 24
وزير الاقتصاد يكشف موعد رفع الدّعم عن الخبز والقمح.. إليكم التاريخ
13:36 | 2022-08-15
15/08/2022 01:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ جديد يُكشف عن اللبناني الذي هاجم سلمان رشدي.. ماذا قالت والدته؟
Lebanon 24
سرّ جديد يُكشف عن اللبناني الذي هاجم سلمان رشدي.. ماذا قالت والدته؟
15:16 | 2022-08-15
15/08/2022 03:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:25 | 2022-08-16
"الطاقة" لبت مطلبنا.. ما جديد أزمة الغاز؟
05:00 | 2022-08-16
أفغانستان تعتزم شراء النفط الروسي وتكشف عن الطريقة..اليكم التفاصيل!
03:41 | 2022-08-16
إرتفاع في أسعار المحروقات... كم بلغ؟
02:30 | 2022-08-16
تصحيح الرواتب والأجور قيد البحث: الأسمر يكشف لـ "لبنان 24" عن معطيات إيجابية.. ونصر تلوّح بالتصعيد
02:29 | 2022-08-16
جديد ملف "ازمة البنزين"..اليكم آخر المعطيات!
23:00 | 2022-08-15
بعد أشهر من الحظر.. وول ستريت تعود لتداول السندات الروسية
فيديو
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
16/08/2022 13:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
16/08/2022 13:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
16/08/2022 13:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact