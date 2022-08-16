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إقتصاد
إرتفاع إضافي بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
16-08-2022
|
09:45
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واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إرتفاعه، وبلغ عصر اليوم 32300 - 32350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 32050 -32150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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