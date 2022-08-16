دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إرتفاعه، وبلغ مساء اليوم 32450 - 32550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 32300 - 32350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.