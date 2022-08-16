Advertisement

إقتصاد

بعد تويتر... إيلون ماسك يرغب بشراء هذا النادي الرياضي

Lebanon 24
16-08-2022 | 23:56
A-
A+
Doc-P-981506-637963163466257008.jpeg
Doc-P-981506-637963163466257008.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، إنه سيسشتري نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكتب ماسك في حسابه على "تويتر": "سأشتري مانشستر يونايتد".

لكن لم يكن واضحا مدى جدية الملياردير في إتمام الصفقة، حيث إنه يملك تاريخا من التغريدات الخادعة.
Advertisement

ويعد مانشستر يونايتد واحدا من أبرز الأندية في العالم، ونال لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة بالإضافة إلى كأس أوروبا (دوري أبطال أوروبا) 3 مرات.

ولم يتسن لـ"رويترز" الحصول على تعليق من يونايتد الذي تملكه عائلة "غليزر" الأميركية.

وكانت بعض الجماهير طالبت ماسك بشراء مانشستر يونايتد بدلا من "تويتر".

ويحاول ماسك التراجع عن صفقة شراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار بعد الاتفاق عليها، وهو الأمر الذي دفع الشركة لمقاضاته.
 
(سكاي نيوز)

إقتصاد

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2022-08-17
11:13 | 2022-08-17
10:00 | 2022-08-17
09:45 | 2022-08-17
08:00 | 2022-08-17
06:36 | 2022-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website