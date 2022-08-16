بعد تويتر... إيلون ماسك يرغب بشراء هذا النادي الرياضي

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، إنه سيسشتري نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.وكتب ماسك في حسابه على "تويتر": "سأشتري مانشستر يونايتد".لكن لم يكن واضحا مدى جدية الملياردير في إتمام الصفقة، حيث إنه يملك تاريخا من التغريدات الخادعة.ويعد مانشستر يونايتد واحدا من أبرز الأندية في العالم، ونال لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة بالإضافة إلى كأس أوروبا (دوري أبطال أوروبا) 3 مرات.ولم يتسن لـ"رويترز" الحصول على تعليق من يونايتد الذي تملكه عائلة "غليزر" الأميركية.وكانت بعض الجماهير طالبت ماسك بشراء مانشستر يونايتد بدلا من "تويتر".ويحاول ماسك التراجع عن صفقة شراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار بعد الاتفاق عليها، وهو الأمر الذي دفع الشركة لمقاضاته.