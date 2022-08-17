إيلون ماسك يتراجع عن هذا الأمر: كانت مزحة!

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قال الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إنه كان يمزح بشأن تغريدته حول شراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وكتب ماسك عندما سأله أحد المستخدمين حول مدى جدية شراء النادي "لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر. لن أشتري أي فريق رياضي".وفي وقت سابق، قال ماسك إنه سيشتري مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.