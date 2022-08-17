بعد ارتفاعه أمس.. على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، 32500 للشراء و 32450 للمبيع، مقابل الدولار الواحد.وكان سعر الدولار قد أقفل مساء أمس على 32450 - 32550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.