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إقتصاد

النفط الروسي يدخل من جديد الى اليابان... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-08-2022 | 14:00
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قالت وزارة مالية اليابان، إن طوكيو باشرت مجددا في يوليو من هذا العام باستيراد النفط من روسيا، لكن حجم الواردات انخفض بنسبة 65 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، انخفض حجم واردات النفط الروسي بنسبة 65.4٪ مقارنة بشهر يوليو 2021. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل انخفاض في حجم واردات الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة بنسبة 26.1٪.
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في يونيو من هذا العام، خفضت اليابان واردات النفط من روسيا إلى الصفر. في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، انخفض حجم الواردات في هذا الاتجاه بنسبة 21.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، تمت ملاحظة انخفاض في الواردات في يوليو من هذا العام مقارنة بنفس الشهر في عام 2021 في المواد التالية: الفحم (40.1٪)، والحديد الخام (84.9٪)، والحبوب (73.1٪)، والخضروات (60.6٪). وفي نفس الوقت، زادت الواردات من الأسماك والمنتجات السمكية بنسبة 21.7٪."نوفوستي"


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