سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟

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إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 32500 - 32550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 32450 - 32500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.