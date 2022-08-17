دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 32475 - 32525 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 32500 - 32550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.