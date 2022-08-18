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إقتصاد
ارتفاع في أسعار النفط..ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
18-08-2022
|
05:00
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ارتفعت أسعار النفط، بعد تراجع حاد أمس، وجاء الارتفاع بعد بيانات أشارت إلى انخفاض في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وصعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.78% إلى 94.06 دولار للبرميل.
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في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.87% إلى 87.30 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.
وأفاد معهد البترول الأمريكي (API) بأن مخزونات النفط انخفضت بواقع 448 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 12 من شهر آب الجاري.
كذلك كشف تقرير المعهد عن تراجع مخزونات البنزين بمقدار 4.5 مليون برميل في الفترة نفسها، مع انخفاض مخزون المقطرات بمقدار 759 ألف برميل.
ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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